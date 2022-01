Marjolein verloor zoon Max bij Schevenings surfdrama en schreef een boek vol verdriet

Het noodlot sloeg op 11 mei 2020 toe voor vijf surfers in Scheveningen. Op deze gitzwarte dag beroofde een metershoge schuimlaag Max Verheijen uit Muiderberg en vier anderen van het leven. Max zijn moeder, Marjolein Hartman, beschrijft haar enorme pijn, maar vooral woede in het boek Rauw.

Moeder overleden surfer Max schrijft een boek - NH Nieuws

Ondanks dat de rest van de vriendengroep geen zin had in de 'ongezellige wind' trokken Max en zijn Delftse vriend Matthijs er deze bewuste dag samen op uit. Een paar uur later werd Marjolein Hartman 's nachts van haar bed gelicht met het verschrikkelijke nieuws. "Je zoon is vermist en het heeft geen zin om hoop te houden." Was de strekking van de boodschap die de agente haar die bewuste nacht overdroegen. De 22-jarige Max is praktisch gezien opgegroeid in het water en werd door zijn beste vriend omschreven als waterrat. Dat hij en de andere vier omgekomen surfers de situatie die op 11 mei ontstond niet aan hadden zien komen, is niemand te verwijten. Enorme schuimlaag De enorme schuimlaag die de jongens het leven heeft gekost is waarschijnlijk ontstaan door een bizarre combinatie van algenresten en een ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten. Hoe ervaren, sportief en jong Max en zijn vrienden ook waren, tegen het schuim was niet op te boksen.

Quote "‘Je kind begraven is nota bene niet het vieren van het leven" marjolein hartman - moeder omgekomen surfer max

Als de kleren van Max zes weken na het ongeluk gestreken en opgevouwen op de vliering liggen en de Wii-spellen in de juiste hoesjes zitten, begint Marjolein met het schrijven van een brief. Zij schrijft de brief aan haar destijds 7-jarige dochter Ivy. Ivy was volgens haar moeder nog te jong om alles te begrijpen en te beseffen. Door middel van deze brieven wilde zij haar dochter alles over haar broer Max vertellen, maar Ivy ook mee nemen in haar eigen verdriet en het proces dat rouw heet. Pijn en woede De brieven waren alles behalve rozengeur en maneschijn. In tegenstelling tot andere verhalen over het verlies van een kind beschrijft Marjolein de pijn en woede die zij voelt bij het niet te beschrijven verlies. "Je kind begraven is nota bene niet het vieren van het leven." Marjolein heeft zoveel te vertellen over haar sociale, lieve en grappige zoon dat de brieven uiteindelijk het boek vormen wat zij tot 'RAUW' bestempelt. In het boek beschrijft Marjolein in de puurste vorm van het woord haar verdriet. Tekst gaat door onder het kader.

Passage uit Rauw "Ik wil nog even naar Scheveningen. Nog één keer op de plek staan waar het allemaal eindigde.

Op de boulevard zie ik in de verte de blokkendam al. Het is zonnig weer, maar in mijn hoofd stormt het.

Wat doe ik mezelf aan.

Ik kan niet anders dan het beeld van de laatste strijd van Max, weer in mijn hoofd reconstrueren.

Ik voel zijn paniek. De muur van schuim die hem de adem beneemt doet mij naar mijn keel grijpen.

Dichterbij kom ik niet met mijn gevoel. Dat laatste stukje kan ik niet visualiseren.

Het lukt me niet om tot het einde mee te gaan.

Ik maak een sprongetje in de tijd en zie hem in mijn gedachten dood op de aangewezen plek liggen.

Alles waar Max voor stond is dan weg.

Geen enthousiasme meer, geen brede grijns geen gekkigheid, geen humor, geen wilde plannen, geen knuffel, geen toekomst.

Ik wil naar huis."

Geen happy ending Het boek heeft geen happy ending en is ook niet per se geschreven voor ouders met hetzelfde leed. "Laat het boek een les zijn voor mensen die ooit om een reden in aanraking komen met rouw van een ander. Het enorme verdriet kan niemand voor mij wegnemen. Je kan er enkel voor mij zijn in tijden als deze." Een kaartje, knipoog of enkel een hartje op Whatsapp, zijn de dingen waardoor Marjolein de dagen doorkwam. Eerlijk uitspreken dat je niet weet wat te zeggen is wat Marjolein enorm heeft gemist. "Iets is altijd beter dan niets. Want in je eentje kom je de dagen niet door."