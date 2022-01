Geluk bij een ongeluk voor Ajax: topscorer Haller terug naar Amsterdam

Het spitsenprobleem bij Ajax lijkt opgelost. Na de blessure van Brian Brobbey was Danilo de enige overgebleven nummer 9 in de selectie van trainer Erik ten Hag. Daar komt Sébastien Haller waarschijnlijk snel bij, want de Ivoriaan is vanavond uitgeschakeld op de Afrika Cup.

Ivoorkust speelde in kwartfinale met 0-0 gelijk tegen Egypte. Ook in de verlenging werd niet gescoord, waarna strafschoppen beslissing moesten brengen. Haller was op dat moment al gewisseld. De Egyptenaren schoten alle vijf de penalty's raak, terwijl Ivoriaan Eric Bailly als enige miste: 4-5.

Haller is door de uitschakeling van vanavond weer inzetbaar voor Ajax. De spits keert waarschijnlijk volgende week terug in Amsterdam. Dit seizoen heeft hij 22 keer gescoord voor de Amsterdammers. Tien keer was het raak in de Champions League en twaalf keer was Haller trefzeker in de eredivisie. In beide competities is de aanvaller topscorer.

Over elf dagen speelt Ajax pas de volgende (competitie)wedstrijd. Heracles Almelo is op zondag 6 februari de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.