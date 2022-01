IJmuidenaren trots op zeesluis "Je kan hier zien waar de mensheid toe in staat is"

Vanaf vandaag is de grootste zeesluis ter wereld open, en deze sluis bevindt zich in IJmuiden. Bij de gemiddelde IJmuidenaar heerst een trots gevoel. Zo ook bij slijterij uitbater Ron Wilmink, die een kruidenbitter op de markt brengt ter ere van de zeesluis. “Je moet er echt een keer overheen, het is zo mooi. Je ziet dan echt wat de mensheid kan bouwen. En dat hier in IJmuiden!” aldus een trotse Ron.