Eindelijk weer naar de bioscoop: gelijk in de rij bij Filmtheater De Fabriek

Katja is vrijwilligerscoördinator van het filmtheater, maar de afgelopen weken viel er bar weinig te coördineren. “Alles staat of valt met publiek in de cultuursector”, zegt ze. “Je kan wel achter de schermen aan dingen werken, maar zolang je geen bezoekers ziet of krijgt voel je toch de motivatie wat minder om aan het werk te blijven.”

Er zijn nog wel forse beperkingen aan het bioscoopbezoek: anderhalve meter afstand houden, mondkapjes op en een QR-scan aan de deur. Katja kan er wel mee leven. “Je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar er is alweer iets mogelijk. Daar gaat het toch om… in deze tijd denk ik dat we nu al onze handjes mogen dichtknijpen.”

Bij het Zaantheater werd gisteren ook blij gereageerd. Daar starten de eerste voorstellingen op zondag.