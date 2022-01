Aangereden Heemsteedse tiener overleden in ziekenhuis

Het 16-jarige meisje dat vanmorgen op haar fiets werd aangereden door een auto op een kruispunt in Heemstede, is overleden aan haar verwondingen.

Dat meldt de politie. Vanmorgen werd al duidelijk dat de tiener zwaargewond was afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een 28-jarige man uit Velserbroek is aangehouden voor de aanrijding, maar de politie meldt dat dit standaard procedure is. Wat er precies is gebeurd op het kruispunt bij het Wipperplein moet nog blijken uit onderzoek.

De politie geeft verder aan op zoek te zijn naar getuigen, en bijvoorbeeld dashcambeelden.