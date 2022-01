Tweede druk van Wieringer woordenboek lijkt er te komen, al 50 voorinschrijvingen

In 2015 werd, in een oplage van 250 exemplaren, het Wieringer woordenboek uitgebracht. Die was heel snel uitverkocht. Er gingen al langer stemmen op om een tweede druk uit te brengen. De historische vereniging begon daarom te peilen of hier belangstelling voor is.

"Het moet immers wel haalbaar zijn", zegt voorzitter André Kok van de Historische Vereniging. "We moeten niet met veel boeken blijven zitten. Maar het lijkt de goede kant op te gaan. We zitten nu op zo'n 50 voorinschrijvingen."

Het Wierings raakt, net als het Tessels en het West-Fries, een beetje in de vergetelheid, omdat steeds minder mensen het spreken. Juist daarom is dit boek zo belangrijk, vindt Kok. "Je moet het levendig houden. Op scholen wordt hier ook geen les meer in gegeven en anders verwatert het helemaal."

Klanken

Het dialect is het meest te vergelijken met het Tessels, het zit dicht bij elkaar qua klanken. In het boek is ook een lijst met bijnamen opgenomen. Immers: waar iedereen dezelfde naam had, kreeg je al gauw een bijnaam. Daarnaast is het aangevuld met humoristische verhalen.

Wie interesse heeft in het boek, kan een mail sturen naar [email protected].