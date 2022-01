Licht aan het einde van de tunnel voor renovatie dorpshuis Abbekerk?

Mogelijk goed nieuws op komst voor het dorpshuis in Abbekerk. Meerdere politieke partijen in de gemeente Medemblik willen vanavond een voorstel indienen tijdens de raadsvergadering, waar in staat dat ze zo snel mogelijk willen beginnen met vernieuwbouw van het dorpshuis. "Eerst zien en dan geloven", aldus René Veerman, voorzitter van het dorpshuis.

Tijdens de begrotingsvergadering afgelopen november kreeg het dorpshuis te horen dat er opeens geen geld meer was voor renovatie van het gebouw. Een grote teleurstelling voor het bestuur van het dorpshuis en de inwoners van Abbekerk.

Tijdens deze vergadering werden door de politieke partij MORGEN! en Gemeentebelangen middels voorstellen geld beschikbaar gesteld, alleen kreeg het plan toen geen meerderheid.

Veel gelobbyd

De afgelopen maanden is er tussen de partijen onderling veel gesproken en gelobbyd om toch te komen tot de renovatie van het dorpshuis. En dat lijkt nu gelukt. In het voorstel, dat donderdagavond aangeboden wordt, staat dat er spoedig gestart moet worden met de vernieuwbouw van het pand. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met dat er in de nabije toekomst een school aan of naast het dorpshuis kan worden gerealiseerd. Hierdoor kan de locatie van OBS de Plaats vervolgens gebruikt worden als woningbouwlocatie.

René Veerman: "Ingewonnen advies laat zien dat dit scenario mogelijk is. Wel moet nog verder onderzocht worden hoe het bijvoorbeeld zit met de parkeerdruk. Verder staan we er open voor, als de behoefte er is, kan de school ernaast."

Meerderheid voor voorstel

Het voorstel komt van de politieke partijen MORGEN!, Gemeentebelangen en de VVD. De partijen BAMM en CU zeggen het voorstel ook te ondersteunen. Daarmee stevent dit voorstel af op een meerderheid. "We gaan het meemaken vanavond", aldus Veerman. "We wachten nog wel even met de champagne ontkurken."