Amsterdamse Bos blijft tóch losloopgebied voor honden

Hondenliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: het Amsterdamse Bos blijft toch grotendeels losloopgebied voor honden. De afgelopen maanden was over een voorgenomen inperking onrust ontstaan. Alleen bij het hoofdentreegebied wordt de aanlijnplicht iets uitgebreid.

De overweging was gebaseerd op de drukte en veiligheid. De afgelopen twintig jaar is het bezoekersaantal namelijk van 4,5 miljoen naar 6 miljoen per jaar gestegen.

De gemeente zei dat de toename van bezoekers ook meer onveilige situaties en verstoring van de natuurontwikkeling veroorzaakt. "Hier zijn in meer dan tachtig procent van de gevallen honden bij betrokken", aldus een woordvoerder vorig jaar.

Al snel na de plannen ontstond er onrust. Uit het merendeel van de reacties op de inspraakversie van de nieuwe plannen voor het bos bleek dat bezoekers het belangrijk vinden dat álle groepen gebruikers op een prettige en veilige manier van het Bos kunnen genieten.

Na een enquête en gesprekken heeft de bosorganisatie met een aantal bezoekers een vervolggesprek gevoerd. De uitkomst is dat er een beperkte aanlijnplicht in het hoofdentreegebied in het noordoosten van het Bos komt. Deze aanlijnplicht gaat per 1 mei 2022 in.

Parkeren

Wel wordt er een experiment gestart met betaald parkeren. Amsterdam zoekt namelijk naar bronnen van inkomsten om structurele tekort voor beheer en onderhoud te dekken. De eerste drie uur gratis parkeren komen in ieder geval tussen eind februari en begin september te vervallen. De gemeente houdt in de gaten of er geen extra parkeerdruk op de Amstelveense buurten ontstaat.