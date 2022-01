Gemengde gevoelens bij culturele sector: "Het is een stapje in de goede richting"

Een bezoekersnorm van 1/3 van de reguliere capaciteit, 1,5 meter afstand, om 22.00 uur dicht, en registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Onder deze strenge voorwaarden mogen de theaters weer open. Ondanks dat ze liever een volledige opening hadden gezien, zijn culturele instellingen hoofdzakelijk opgelucht dat zij hun deuren weer kunnen openen voor publiek, blijkt uit een rondgang van AT5/NH Amsterdam. Maar er blijven gemengde gevoelens.

Igor Roelofsen/Twycer - Igor Roelofsen/Twycer

In de grote zaal van het Concertgebouw kunnen normaal gesproken 2000 gasten, maar door de maximale capaciteit is dit verlaagd naar 466. Dit heeft ook gevolgen voor komende voorstellingen, want er moeten reserveringen afgebeld gaan worden. “Het is een dubbel gevoel, aan de ene kant zijn wij blij dat wij weer open mogen, maar aan de andere kant kunnen wij het ook op deze manier niet enorm lang volhouden”, vertelt Jacob van der Vlugt, woordvoerder van het Concertgebouw.

Quote "We hopen dat alles zo snel mogelijk open kan" Madeleine van der Zwaan, Directeur carré

Sophie Braam, marketing-manager bij het De La Mar Theater, is opgelucht dat ze weer open kunnen. "We hadden niet verwacht dat we van nul naar alles open zouden gaan, dus zijn hier al heel blij mee." Problemen rondom de capaciteit verwacht zij niet. "Grote producties verplaatsen we en kleine shows kunnen gewoon doorgaan. Het is nou eenmaal niet meer zoals vanouds."

Casper Koster

Quote "Wij zijn blij dat we weer open mogen, maar kunnen het op deze manier niet lang volhouden" jacob van der vlugt, concertgebouw

Madeleine van der Zwaan, directeur van Carre, laat weten dat de capaciteit van maximaal 1/3e niet echt als open voelt. “Het is een stapje in de goede richting. Deels open is natuurlijk altijd beter dan volledig gesloten. Wij hopen daarom ook dat we zo snel mogelijk onze deuren voor iedereen kunnen openen.”

De maximale sluitingstijd van 22.00 uur is vooral voor het Concertgebouw logistiek erg lastig. "Onze concerten eindigen vaak om 22.30 uur. Moeten we dan nu de pauze verkorten of eerder beginnen? We zijn nu bezig om dit allemaal te veranderen", aldus Van der Vlugt. De maatregelen gelden in principe tot 8 maart. Over drie weken volgt er een eerste evaluatie van het kabinet.