Milena (14) 'opgelucht' met petitie-nieuws: "Stap dichterbij en een kans rijker"

Dat er meer dan 40.000 ondertekeningen binnen zijn gekomen voor de petitie, zorgt voor een grote glimlach bij Milena (14). Twee weken geleden moest ze nog de harde klap verwerken van het negatieve oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar inmiddels is de teleurstelling omgeslagen tot hoop. "Mijn zaak gaat nu naar de staatssecretaris in Den Haag."

"Op een gegeven moment bleven we steken rond de 20.000 ondertekeningen en toen begon ik me echt af te vragen: 'gaan we dit wel redden?'"

"Wij zijn een stap dichterbij en een kans rijker", vertelt Milena (14) aan NH Nieuws/WEEFF. Lange tijd had ze grote twijfels of het aantal van 40.000 wel bereikt zou worden. "Op een gegeven moment bleven we steken rond de 20.000 ondertekeningen en toen begon ik me echt af te vragen: 'gaan we dit wel redden?'"

Gelukkig voor Milena en haar familie kreeg de petitie vorige week een nieuwe impuls door het nieuws rondom het negatieve oordeel van de IND. Milena kreeg toen voor de tweede keer te horen dat ze niet in Nederland mocht blijven. Toen dat nieuws door Nederland verteerd werd, begonnen burgers massaal de petitie te ondertekenen. In amper een week tijd werd het openstaande gat van 20.000 handtekeningen opgevuld. Inmiddels staat de teller op 41.662 ondertekeningen.

Niet stoppen

Ook de juriste van Milena is erg blij met de opsteker van de petitie. "Ik had wel verwacht dat het goed zou komen met de petitie", aldus Eliza Tsjoepieva. Toch vindt de juriste het belangrijk dat de actie rondom de petitie niet gelijk stopt. "De petitie moet ondertekend zijn door een burger die achttien jaar of ouder is, anders is de ondertekening niet geldig."

De juriste weet dat ook veel jongeren de petitie hebben ondertekend en daarom vindt ze het belangrijk om door te gaan met het werven van nieuwe ondertekeningen.

Twee lopende procedures

De juriste legt uit dat er op het moment twee procedures lopen rondom de zaak van Milena. "Ten eerste hebben we het voorstel dat ik ga indienen bij de staatssecretaris in Den Haag. Ten tweede hebben we nog de voorlopige voorziening die ik vorige week heb ingediend bij de voorzieningsrechter."