Jonkies van Ajax verliezen besloten oefenwedstrijd van FC Utrecht

De bezoekers, die eerder op de dag Volendammer Henk Veerman binnenhengelden, kwamen vijf minuten voor rust op voorsprong. Moussa Sylla bleek met dat doelpunt de matchwinner te zijn, want de Amsterdammers kwamen niet tot scoren. Het grootste gevaar was voor de bezoekers, die Simon Gustafson vlak voor tijd nog een strafschop zagen missen. Ajax-doelman Charlie Setford keerde de penalty en beperkte daarmee de schade.

Van het eerste van Ajax speelden alleen Perr Schuurs, Devyne Rensch en Davy Klaassen mee in de oefenwedstrijd. Het trio maakte de wedstrijd vol en werd voor de rest omringd met spelers van Jong Ajax.

Twee weken geleden won Ajax nog overtuigend van Utrecht in de eredivisie. Brian Brobbey, die in de Galgenwaard toen zijn rentree voor Ajax maakte, tekende voor twee treffers in het met 3-0 gewonnen competitieduel.

Opstelling Ajax: Setford, Regeer, Schuurs, Rensch, Baas (Salah-Eddine/46), Klaassen, Fitz-Jim (Hlynsson/62), Taylor, Rasmussen (Martha/62), Danilo (Musampa/82), Daramy (Banel/82)