Swift-trainer blij met hervatting competities: "Iedereen is enthousiast"

"We hebben er extra veel zin in." Dat zegt Martin de Groot, trainer van hoofdklasser AVV Swift, over de hervatting van de voetbalcompetities. Zijn ploeg mag na ruim twee maanden weer wedstrijden spelen. Ondanks het positieve nieuws is hij ook sceptisch over de plannen van de KNVB.

De spelers van Swift zijn ook blij met de versoepelingen. De Groot: "Ze hebben heel goed gereageerd. Sinds het weer mag zijn we aan het trainen. De opkomst en intensiteit is prima. Iedereen is enthousiast. We hebben er extra veel zin in."

"Eindelijk", reageert De Groot op het nieuws dat alle amateurcompetities weer verder gaan. "Het maakt niet uit in welke klasse je speelt, je wil altijd voetballen in competitief verband. Daar train je voor, dus het is heel fijn."

"Het is niet helemaal verantwoord. Maar we willen allemaal graag voetballen en ik snap dat het urgent is"

Toch is het niet alleen maar hosanna. Volgens De Groot is de kans op blessures groot. "Het is niet helemaal verantwoord. Normaliter hebben we na zes weken rust (zomervakantie, red.) een voorbereiding van vijf of zes weken. Nu is dat een stuk korter, dus ik verwacht een aantal blessures. Maar we willen allemaal graag voetballen en ik snap dat het urgent is."

19 wedstrijden binnen 5 maanden

Voor de Amsterdammers is er nog een lange weg te gaan tot het einde van het seizoen. In een competitie met zestien teams heeft Swift pas elf duels gespeeld. "We hebben nog negentien wedstrijden te gaan. Normaal gesproken duurt het seizoen tot eind mei, maar dat wordt moeilijk", weet de trainer. "Ik ben benieuwd naar de plannen van de KNVB." De voetbalbond liet weten vrijdag met plannen te komen over de promotie/degradatie-regelingen in alle competities.