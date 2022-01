Blijdschap om heropening West-Friese horeca en musea: "We worden platgebeld"

Blije gezichten in West-Friesland nu de horeca en musea weer open mogen. In Hoorn staan museumbezoekers te trappelen. En ook de horeca bedienen de eerste klanten. "Mensen willen heel graag. We worden platgebeld. We verwachten een gekkenhuis", zegt Jort Poeze, uitbater van café De Klinker op de Roode Steen.

Hoe gek het ook klinkt, voor de cafébaas komt de heropening eigenlijk nog te vroeg. Hij zit namelijk nog in een verbouwing. "Als het twee of drie weken langer had geduurd, had het voor ons goed uitgekomen. Maar we kunnen deze kans niet laten liggen om er te zijn voor onze gasten. Af en toe moeten we de komende tijd ook wel dicht, en we werken met een beperkte kaart. Maar we willen open", aldus Poeze.

Blije gezichten

Op hetzelfde plein zwaaien medewerkers van het Westfries Museum vrolijk als ze de deuren open doen.

Al snel komen de eerste bezoekers. "We werden gelijk al toe geroepen: 'we zijn open'. En ik zei: 'we komen meteen. Echt leuk was het niet dat we op slot zaten. En dit mag nu, dus we zijn meteen gegaan."

Niet open door corona

Niet iedereen kon open. Zo bleef restaurant Gewoon Lekker in Wervershoof gesloten vanwege de vele coronabesmettingen onder het personeel. En dus stond een koppel uit Hoogkarspel, dat speciaal voor het restaurant kwam, voor een dichte deur.

"We dachten: we gaan even lekker lunchen hier. We wisten het niet, maar dan gaan we ergens anders kijken. Misschien in Hoorn. Dan gaan we gewoon verder met onze toeristische route", vertelt het stel lachend.