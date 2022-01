Digitale aftrap Nationale Voorleesdagen: "Thuis ben ik de reservevoorlezer"

De burgemeester heeft natuurlijk ervaring met digitale vergaderingen, maar dit was net even anders. "Ik had geen contact met het publiek, dat was wel even wennen", zo vertelt de burgemeester aan mediapartner Regio Noordkop. "Thuis ben ik de reservevoorlezer, want dat doet mijn vrouw altijd en die doet het fantastisch."

Maar daar was niets van te merken, vond Willy de Greef van Bibliotheek School 7: "De burgemeester deed het heel leuk, het is een goed verhaal en hij las het op een heel interactieve manier voor en dat is belangrijk om de kinderen met het verhaal te verbinden."

Kinderen moeten meer lezen, dat is althans het doel van de Nationale Voorleesdagen. De komende tien dagen staan voor scholen en bibliotheken in het kader van voorlezen. Daarom wordt vanuit de bibliotheek in Den Helder iedere dag om 10.00 uur een boek voorgelezen.