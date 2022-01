Nieuwe vloeddeuren voor Sassluis Enkhuizen

Al een aantal maanden wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNHK) gewerkt aan de eeuwenoude sluis. Het is de eerste van zeven monumentale waterkeringen die moet worden versterkt, om zo in de toekomst het achterland ook te beschermen tegen water.

In september zijn de bestaande deuren uit de sluis getakeld en hebben toen een flinke onderhoudsbeurt gehad. Die zijn een aantal weken weer teruggeplaatst. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in maart klaar zullen zijn.

