Hilversum gaat aan de slag met aanpak drugscriminaliteit op school en onder jongeren

Hilversum gaat met onder meer scholen en de politie aan de slag om drugscriminaliteit onder jongeren te stoppen. Dat gebeurt door middel van lessen over de gevaren van drugscriminaliteit op scholen. De maatregel volgt onder meer nadat er afgelopen jaar al signalen waren dat Hilversumse scholieren op school in aanraking kwamen met drugs. Het probleem had toen al de aandacht.