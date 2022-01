Sofia Feld uit Hoorn is non-binair en doet boekje open: 'Ben geen man of vrouw'

'Ben je wel een echt persoon of moet ik je aanspreken als meerderheid?' Sofia Feld is non-binair en krijgt soms de raarste vragen. Gelukkig kan Sofia er negen van de tien keer goed om lachen. Afgelopen week schitterde Sofia samen met haar partner Chris, die ook non-binair is, in de Volkskrant.

Het koppel werd gefotografeerd door Carla Kogelman voor de portretserie Freedom of Gender. WEEFF-Radio sprak Sofia over het non-binair zijn.

Non-binair is een koppelwoord voor iedereen die zich niet identificeert als man of als vrouw, maar als mens aangesproken wilt worden. Maar hoe kom je er achter dat je non-binair bent? "Dit is iets wat vanaf de basisschool al speelt", legt Sofia uit bij het programma 'Tussen twaalf en twee met Bas en Esmee'.

"Ik heb afschuw voor mijn eigen borsten", vervolgt Sofia tijdens de uitzending. "Maar mijn lichaam zit verder fijn in elkaar. Het is dan ook niet zo dat ieder non-binair persoon problemen heeft met het eigen lichaam. Dat is echt voor iedereen anders."

Op het internet ging Sofia daarom op zoek naar antwoorden. "Toen kwam ik online dingen tegen over non-binair zijn en dat voelde heel logisch." Sofia laat klinkklaar weten dat non-binair zijn absoluut niet hetzelfde is als transgender. "Bij transgender ga je echt van man naar vrouw en andersom, maar bij non-binair is dat absoluut niet zo. Daar kan je per dag verschillen." Zo kan de partner van Sofia Feld, die ook non-binair is, zich de ene dag een man voelen en de volgende dag een vrouw.

"Bij mij klopte het beeld van vrouw zijn nooit helemaal", vervolgt Sofia. "Ik ging toen nadenken: ben ik dan een jongen?" Maar dat was ook niet het geval. De precieze woorden kan Feld tijdens het interview niet vinden, maar dat het niet goed voelde, was zeker.

"Wij vinden het fijn als we worden aangesproken met 'hun/hen' of 'die/diens'"

Sofia merkt wel dat veel mensen niet goed weten hoe ze het koppel moeten aanspreken. "Dat vind ik ook erg logisch, want dat is ook een lastige. "Wij vinden het fijn als we worden aangesproken met 'hun/hen' of 'die/diens'." Als voorbeeld noemt Sofia: "Dat is hun drankje in plaats van dat is haar drankje."

Sofia is erg blij dat 'hun' partner ook non-binair is. "Heel fijn dat ik een partner heb die mij begrijpt en dat we samen dat avontuur kunnen aangaan."