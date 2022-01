Goed nieuws voor amateurvoetbal: (heel) snel weer wedstrijden

Alle voetbalcompetities worden binnen twee weken hervat. Voor sommige amateurvoetballers staat er zelfs dit weekend alweer een wedstrijd op het programma. De andere competities gaan volgende week verder, meldt de KNVB na de coronapersconferentie van gisteren. De voetbalbond heeft de intentie om overal promotie en degradatie toe te passen.

Gerry Vlak namens Kon. HFC in duel met Bert Koomen van Rijnsburgse Boys - Orange Pictures

"Er zijn nog veel onzekerheden ten aanzien van corona en mogelijke maatregelen die hiermee gepaard gaan", staat in de verklaring van de voetbalbond. "Om voldoende ruimte te hebben om de competities goed uit te spelen en met de mogelijke onzekerheden om te gaan, zien we ons genoodzaakt om de competities in de verschillende categorieën aan te passen."

Dit weekend of volgende week? Zo is besloten om de B-categorie (recreanten) vanaf dit weekend door te laten gaan volgens het reguliere programma. De A-categorie (selectieteams) speelt vanaf volgende week weer (inhaal)wedstrijden. Hoe het vervolg van de competitie er daar precies uitziet, besluit de KNVB vrijdag. Dit geldt bijvoorbeeld voor AFC en Koninklijke HFC in de tweede divisie en OFC en ODIN'59 in de derde divisie.

Quote "Een derde seizoen zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar" Verklaring KNVB

Nacompetitie "Vanwege het feit, dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario's nader bekeken. Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren. Een derde seizoen zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar." In de eredivisie zaalvoetbal is al besloten om de nacompetitie niet door te laten gaan. De reguliere eindstand zal bepalen welke clubs promoveren en degraderen. "Deze aangepaste promotie/degradatie-regeling zal gecommuniceerd worden vóór de hervatting van de competitie volgende week", aldus de KNVB.

Toeschouwers Ook bij het amateurvoetbal is weer publiek toegestaan. Supporters moeten wel anderhalvemeter afstand houden en bij het verplaatsen in de kantine of de sporthal is een mondkapje verplicht. De sportaccomodaties sluiten om 22.00 uur.