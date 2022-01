De Peiling: ik heb de leukste hond van Noord-Holland

Een trouwe vriend, altijd vrolijk of een echte knuffelaar. Staatsbosbeheer zoekt de leukste hond van onze provincie die kan helpen bij een campagne om mensen op het broedseizoen te wijzen. Ken of heb jij de leukste hond van Noord-Holland?

Staatsbosbeheer zoekt de leukste hond van Noord-Holland die het boegbeeld wordt van een campagne om mensen op het broedseizoen te wijzen. In veel natuurgebieden mogen de honden een deel van het jaar loslopen. Maar straks, in maart, als de vogels weer eieren gaan leggen, moeten de trouwe viervoeters weer aan de lijn. Volgens Staatsbosbeheer is het belangrijk dat de dieren van maart tot september in rust kunnen broeden.