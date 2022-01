300.000 euro overheidssteun voor plan huisvesting arbeidsmigranten Joods Werkdorp

Het Rijk wil 300.000 euro bijdragen aan het plan om bij het Joods Werkdorp bij Slootdorp arbeidsmigranten onder te brengen. Eigenaar Joep Karel wil er maximaal 160 mensen gaan onderbrengen. Hij is al jaren bezig om een goede bestemming voor de monumentale locatie te vinden. Morgen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

In het Joods Werkdorp werden vanaf de jaren '30 jongeren opgeleid voor een vak voor een nieuwe toekomst in bijvoorbeeld Palestina of Brazilië. In 1941 werd het werkdorp door de Duitsers ontruimd. Het merendeel van de toen 300 bewoners werd via Amsterdam naar de concentratiekampen afgevoerd. In het hoofdgebouw moet een herinneringscentrum worden ingericht. Op het buitenterrein zouden nieuwe accommodaties worden gebouwd.

Het Rijk geeft de steun in het kader van de subsidieregeling 'Huisvesting aandachtsgroepen' en is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het plan. Wethouder Theo Meskers laat via een persbericht weten: "Wij zijn blij dat het Rijk het maatschappelijk belang inziet van dit initiatief.". Volgens hem is het erkenning dat het kwalitatief iets bijdraagt aan de gemeente Hollands Kroon.

Bezwaren

Omwonenden zijn niet blij met de plannen. Zij verwachten overlast, zoals verkeersdrukte, van de toekomstige bewoners. Gisteravond lieten zij hun bezwaren horen tijdens een inspraakavond van de gemeenteraad van Hollands Kroon. De gemeente kreeg daarbij het verwijt slecht te communiceren en te los met de eigen regels rond huisvesting arbeidsmigranten om te gaan.

Ook zijn er zorgen of de afspraken over het herinneringscentrum wel hard genoeg zijn. Als de gemeenteraad morgenavond instemt met de wijziging van het bestemmingsplan, dan is nu al duidelijk dat de bewoners naar de Raad van State gaan.