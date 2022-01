Bernt Schneiders wordt voorzitter Floriade

Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem, is de nieuwe voorzitter van de Floriade in Almere. Hij volgt daarmee Eric van der Burg op, die naar Den Haag vertrokken is om staatssecretaris van Asiel en Migratie te worden.

Schneiders was tien jaar lang burgemeester van de Spaarnestad, van 2006 tot 2016. Ook was hij enige tijd tegelijkertijd burgemeester van Bloemendaal. Inmiddels is hij onder meer directeur van het VSB Fonds, president-commissaris van waterbedrijf PWN en voorzitter van de raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis.

De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling en wordt elke tien jaar door een Nederlandse stad georganiseerd. In 2022 is dat Almere.

Haarlemse oorsprong

De Floriade kent haar oorsprong in de regio Haarlem. De eerste editie werd in 1910 georganiseerd in de Haarlemmerhout. Daarna, in 1925, 1935 en 1953, was het evenement te vinden in Heemstede, in het huidige wandelbos Groenendaal. Nog steeds zijn daar (bloem)sporen te vinden van de tentoonstelling.

tekst loopt door onder de foto