Evaluatierapport Formule 1: verspreiding bezoekers in Zandvoort moet dit jaar beter

De gemeente Zandvoort is 'zeer tevreden' over hoe de Dutch Grand Prix in september is georganiseerd, zo staat in het gemeentelijk evaluatierapport dat vandaag is verschenen. Dit jaar komt de race opnieuw naar het dorp. Volgens het onderzoek moeten dan onder andere de verspreiding van de bezoekers en de uitgifte van doorlaatbewijzen anders.

Burgemeester David Moolenburgh kijkt terug op een 'goed en veilig verlopen' evenement. "Zandvoort is hiermee op de kaart gezet in de regio, Nederland en in de rest van de wereld", zegt hij. "Net als de vele inwoners ben ik trots op wat wij hier, binnen de toen geldende coronamaatregelen, gezamenlijk hebben neergezet."

Verbeterpunten

Eén van de verbeterpunten voor de komende race is volgens het onderzoek de verspreiding van bezoekers tussen het circuit en de side events in het centrum. Zo waren bepaalde gedeeltes in het dorp uitgestorven tijdens de race. De looproutes waren er vooral op gericht om de mensen snel en veilig van en naar het circuit te krijgen. Dit moet anders worden ingericht zodat een bezoek aan het dorp aantrekkelijker wordt.

In het onderzoek komt ook naar voren dat er veel meer doorlaatbewijzen in omloop waren dan waarop was gerekend. Een deel van de passen was illegaal in het bezit van taxichauffeurs van buiten Zandvoort. Dat heeft tot te veel verkeersbewegingen geleid waardoor extra handhaving, politie en verkeersregelaars ingezet moesten worden.

Hoge omzet ondanks corona

De Dutch Grand Prix heeft voor het dorp 22,3 miljoen euro opgeleverd, wat meer is dan van tevoren gedacht. Daarnaast kwamen er door de Formule 1 veel extra banen bij. In Zandvoort ging het om 244 banen. In de regio Metropool Amsterdam zijn er in totaal 498 banen bijgekomen.

Volgens het onderzoek is het opvallend dat deze cijfers, zelfs met twee derde van de totale capaciteit vanwege de coronamaatregelen, hoger uitvallen dan de voorspellingen.