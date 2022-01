Burgemeester Schuurmans schrijft tirade over illegaal feest: "Egoïstisch en asociaal"

"Ik heb al vaker laten weten dat ik voor deze feestgangers en diegene die dit soort feesten organiseren geen goed woord over heb. Ik vind het egoïstisch en asociaal. En dan druk ik me nog netjes uit", schrijft burgemeester Marianne Schuurmans in een column. Ze reageert uitgebreid op het illegale feest in Hoofddorp van afgelopen weekend.