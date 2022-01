Uithoorners willen af van lelijk Amstelplein, maar torenhoog flatgebouw 'past niet bij het dorp'

"De hoogte van de toren staat nu op 36 meter gepland. Dat is belachelijk hoog. Zo hoog is het in Uithoorn nergens", vertelt Uithoorner Marco van der Does, die pal tegenover de plek waar de woontoren moet komen woont. Samen met een buurtgenoot is Van der Does een petitie gestart die nu 250 keer is ondertekend.

"Wij zijn pas in oktober op de hoogte gebracht. De gemeente heeft het er in drie maanden doorheen gedrukt"

Volgens Van der Does zijn er genoeg andere plekken in Uithoorn die benut moeten worden voor woningbouw. Bijvoorbeeld de leegstaande Schanskerk. "Uiteraard ben ik voor woningbouw en er wordt gezegd dat dit betaalbare woningen zijn. Dat spreek ik tegen. Dit zijn geen betaalbare, maar dure woningen", vult hij aan. De Uithoorner is ook niet tegen woningbouw 'in his backyard', maar denkt dat het allemaal veel lager en goedkoper kan.

"We hebben alleen veel vragen over sloop en herbouw van de toren", gaat ze verder. "We willen onze collega's en klanten niet twee jaar lang met geluids- en andere overlast belasten." Op dit moment zijn er ook ingrijpende werkzaamheden bezig rondom het gebouw.

Wat tegenstanders vooral tegen de borst stuit, is dat als de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 3 februari instemt met het plan, Syntrus / Rabo Pensioenfonds het plan mag uitvoeren zoals zij dat willen. Een alternatief plan is dan niet meer mogelijk. "Wij zijn pas in oktober op de hoogte gebracht van deze woontoren. De gemeente heeft het er in drie maanden doorheen gedrukt", aldus Van der Does.

Parkeerdruk

En dan is er nog de parkeerdruk waar bewoners én winkeliers zich zorgen over maken. Want nieuwe bewoners moeten hun auto kwijt kunnen in de buurt. "Het is altijd een heel groot pluspunt geweest aan het Amstelplein dat mensen hier gratis kunnen parkeren", zegt Sparnaaij. "In de nieuwe situatie is niet bekend hoeveel parkeerplaatsen er overblijven. In de huidige situatie met COVID waren er soms al te weinig plekken."

Van der Does vindt het 'nu al best wel slecht'. "Er is veel parkeerdruk en weinig parkeerplaatsen en er gaan er nog veel verdwijnen."

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder van Ruimtelijke ontwikkeling Jan Hazen zegt de petitie 'serieus te bekijken'. "Maar wij staan als gemeente altijd voor het algemeen belang", geeft hij aan. "Er zijn ook een hoop Uithoorners die wel baat hebben bij zo'n winkelcentrum. We moeten een afweging maken tussen mensen die het niet willen en een bedrijf die zijn winkelcentrum toekomstbestendig wil maken, waar ook veel andere Uithoorners belang bij hebben, want er komt ook woningbouw."

Hazen is het er niet mee eens dat de gemeenteraad al haar invloed over het uiterlijk van het gebied verliest, omdat 'de details op dit moment nog niet vastliggen'. Wel geeft hij inderdaad toe dat Syntrus het voor het zeggen heeft als de overeenkomst wordt getekend. Wat betreft de parkeerdruk zegt Hazen dat er inderdaad parkeerplaatsen zullen verdwijnen, maar dat het gebied wel aan de norm blijft voldoen.

Van der Does hoopt dat de gemeenteraad toch nog eens achter zijn oren krabt voor de samenwerkingsovereenkomst met Syntrus Achmea wordt getekend. 3 februari wordt duidelijk of de woontoren op het Amstelplein er komt.