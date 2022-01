Burgemeester Nieuwenburg biedt excuses aan na afkappen demonstratie tegen J.P. Coen

Nieuwenburg laat in een reactie op raadsvragen van GroenLinks weten 'dat het besluit om de onaangekondigde demonastratie te stoppen niet juist was'.

De actiegroep We Promise was aan het demonstreren, omdat de groep wilt dat het beeld van het plein verdwijnt, omdat 'het een symbolische verering van kolonialisme en massamoord is'.

De groep had de demonstratie niet vooraf gemeld, maar dat is volgens Nieuwenburg geen reden om het ook stop te zetten. "Er waren wel enkele klachten bij ons binnengekomen", legt de burgemeester in een brief aan GroenLinks uit. "Maar er was geen sprake van een verstoring van de openbare orde en veiligheid."

Ter plekke besluit genomen

Volgens Nieuwenburg is het besluit om de demonstratie te stoppen ter plekke genomen en niet afgestemd met hem. "Maar ik ben uiteraard wel verantwoordelijk", vervolgt hij. "Daarom heb ik namens de gemeente Hoorn mijn excuses aangeboden aan de organisatie. Als burgemeester sta ik vierkant voor het recht op demonstratie. Het is een grondrecht en dat zal ik altijd verdedigen."

Om een eventuele herhaling te voorkomen, zijn de werkafspraken omtrent het recht om te demonstreren opnieuw intern besproken. Wel beroept de burgemeester zich nog op de meldingsplicht van een demonstratie. "Deze plicht is er niet voor niets. Het stelt ons in staat om toe te zien op de openbare orde en veiligheid, maar deze plicht ziet ook toe op het belang en de veiligheid van de organisator."