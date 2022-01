Poppodia niet blij: "Dit zijn geen versoepelingen, maar aanhoudende maatregelen"

Poppodia zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe maatregelen. Voor hen bieden de versoepelingen geen perspectief. "We zijn gewoon nog steeds de sjaak", zegt directeur Jolanda Beyer van Patronaat in Haarlem geïrriteerd.

In Patronaat kunnen uitverkochte shows hoe dan ook niet doorgaan, legt Beyer uit. In een volle zaal past ongeveer 1000 man, maar om afstand te bewaren kan ze slechts rond de 250 stoelen kwijt. Dat houdt in dat driekwart van de kaarthouders niet naar binnen kan. "Het is niet alleen de moedeloosheid, ook frustratie", verzucht ze.

"Dat was een soort obligate zin die puur inhoudsloos was"

De persconferentie werd niet in opperbeste stemming aangehoord door de medewerkers van Patronaat. "Het ging los in de groepsapp. Dan was er ook nog een uitspraak waar we wel heel verdrietig van werden. 'Nederland heeft jullie gemist.' Dat was een soort obligate zin die puur inhoudsloos was. Ik denk dat Rutte geen concertganger is."

Nanda Havenkort van P3 in Purmerend heeft eveneens een naar gevoel overgehouden aan de persconferentie. "We kunnen geen gas op die lolly geven." Zij bevestigt dat het ook voor P3 moeilijk is om de draad op te pakken met de beperkte capaciteit en de vroegere sluitingstijd. "We willen heel graag door, maar we worden een beetje tegengehouden", legt Havenkort uit.

Doen wat mogelijk is

'Een doekje voor het bloeden', zo noemt ze de versoepelingen. "Voor ons zijn dit niet eens versoepelingen, voor ons zijn het aanhoudende maatregelen." Beyer benadrukt dat ze niet enkel wil klagen, ze is geen 'zuurpruim'. "Financieel houden we het als poppodium nog vol, dat hebben we te danken aan de steunpakketten. Ook de sluitingstijd van 22.00 uur is vanuit ons perspectief oké."