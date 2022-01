Restaurant 'Gewoon Lekker' blijft dicht vanwege corona-uitbraak onder personeel

Na maandenlang te hebben gewacht, opent de horeca vandaag eindelijk weer de deuren voor het volk, maar voor restaurant Gewoon Lekker in Wervershoof is het noodlot toegeslagen. Vlak voor de opening is een corona-uitbraak ontstaan onder het personeel. Hierdoor heeft eigenaar Peter Spruit besloten noodgedwongen de zaak te sluiten.

Coronabesmettingen onder het personeel gooien roet in het eten voor de opening - Maarten Edelenbosch

"Het is niet de beste tijd van mijn leven", concludeert eigenaar Peter Spruit. Naast het restaurant in Wervershoof zijn er nog drie andere vestigingen: Zaandam, Hoorn en Heerhugowaard. "In totaal hebben we zo'n 130 man in dienst, waarvan bijna een derde besmet is met het coronavirus of thuis moet blijven wegens de quarantaine regels."

Quote "Het is door de regelgeving die er nu is bijna niet te doen om drie zaken open te houden" Peter Spruit, horeca ondernemer

En juist die huidige coronaregels maken het lastig voor de horeca ondernemer. "Sommigen moeten thuis blijven omdat de kinderen besmet zijn met corona, terwijl ze zelf nergens last van hebben. Het is door de regelgeving die er nu is bijna niet te doen om drie zaken open te houden." De reden om de zaak in Wervershoof te sluiten, was dan ook logisch. "We hebben besloten om met het personeel te schuiven. Hierdoor moet Wervershoof dicht, maar is er wel genoeg personeel voor de locaties in Hoorn en Heerhugowaard." Overstap De zaak in Zaandam is inmiddels al meer dan één jaar dicht. Dat komt, omdat er simpelweg geen personeel te vinden is en hier maakt Spruit zich behoorlijk zorgen om. "Sinds de pandemie zijn veel werknemers overgestapt naar een andere sector. Natuurlijk, de échte horecatijgers blijven wel, maar dat is niet genoeg." Vanwege de tekorten is het niet mogelijk voor Spruit om een 'plan voor morgen te maken'. "En dat is natuurlijk ontzettend frustrerend."