Jongen (15) opgepakt na bedreiging in flat in Zuidoost, vuurwapen in beslag genomen

Een 15-jarige jongen is maandagochtend opgepakt nadat hij in de flat Kleiburg in Zuidoost zou hebben gedreigd met een vuurwapen.

De politie kreeg een melding over een dreigende situatie in de flat, waar mogelijk ook vuurwapens mee gemoeid zouden zijn. Agenten startten daarop zowel opvallend als onopvallend een onderzoek ter plaatse. Al snel kwam de tiener in beeld: hij probeerde te vluchten toen hij de agenten zag.

Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Daarnaast vonden agenten in de buurt een tas met daarin een vuurwapen. Dat is in beslag genomen.

De 15-jarige Amsterdammer zit vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.