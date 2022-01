Meer dan 40.000 handtekeningen binnen voor petitie van Milena (14)

Twee weken geleden kreeg Milena en haar familie nog te horen dat haar asielaanvraag voor een tweede keer werd afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat bericht kwam onverwachts aan en hakte er hard in bij zowel Milena als haar familie.

De juriste van de familie, Eliza Tsjoepieva, heeft gelijk een voorlopige spoedvoorziening bij de rechtbank aangevraagd. Als de rechter die goedkeurt, dan kan het IND Milena en haar familie voorlopig niet uitzetten. Ondertussen moet de petitie ervoor zorgen dat de zaak van Milena behandeld gaat worden in de Tweede Kamer.

Milena

De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden.

Het gezin keerde daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtte ze naar Rusland, omdat het te onveilig was. Ook in Rusland werd de situatie nijpend, waarna het gezin in 2019 terugkeerde naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland.

De hoop was dat als haar asielaanvraag zou worden goedgekeurd, het hele gezin dan mocht blijven. Echter is door de tweede afwijzing van de IND, de focus volledig verlegd naar de petitie en is dat de laatste mogelijkheid om in Nederland te mogen wonen.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorig jaar augustus maakte met Milena.