Feeststemming in horeca en musea: "Ik verwacht een zeer gezellige middag"

Een biertje drinken in de kroeg, een filmpje pakken, naar de voorstelling of even ontbijten buiten de deur: vanaf vandaag mag het allemaal weer. "Om half acht zaten we er al", zegt een ontbijtende vrouw in het Amsterdamse restaurant Vinnies met een lach op haar gezicht.

"We hadden het er maandag gelijk over: wanneer we mogen, spreken we hier gelijk om half acht af", vertelt een vrolijke dame aan NH Nieuws. "Het is heel gek dat je gewend raakt aan dat het allemaal niet kan. Maar nu het allemaal weer mag, dan gaan we ook meteen terug naar 'normaal normaal'."

Op de Grote Markt in Haarlem worden twee gasten vanochtend aangenaam verrast. "Wij liepen door de stad en wilde een take-away koffietje halen uit gewoonte. Toen beseften we ons dat we sinds vandaag natuurlijk weer lekker bediend kunnen worden", lacht één van hen.

Regels in de kroeg

Ook in Café Thijssen in Amsterdam is het vroeg in de ochtend al een drukte van jewelste. Het personeel is nog druk met het treffen van voorbereidingen. Snijden en koken; al het voorwerk in de keuken wordt opgepakt. "Het is ineens allemaal heel snel gegaan", vertelt Zonne van de bediening.