Vanaf vandaag aangepaste dienstregeling GVB vanwege groot aantal besmette medewerkers

Meerdere buslijnen van het Amsterdamse GVB rijden vanaf vanochtend met een aangepaste dienstregeling. Reden is het grote aantal met corona besmette en/of in quarantaine zittende medewerkers. Vanaf komende zaterdag rijden er ook minder trams.

Dat meldt de vervoerder op haar website. 'We doen er alles aan om volgens de standaard dienstregeling te rijden, maar vanwege zieke collega’s of collega’s die in quarantaine zitten is het mogelijk dat er soms aanpassingen nodig zijn in de dienstregeling.'

De wijziging geldt voor de buslijnen 37, 38, 40 en 65. Voor de lijnen 41, 44, 47, 48, 63 en 66 geldt dat ze vanaf komende maandag met een aangepaste dienstregeling rijden.

Vanaf komende zaterdag rijden er minder trams op de lijnen 1, 4, 5, 17, 24 en 26. Reizigers wordt aangeraden om voor hun reis even naar de reisplanner te kijken.