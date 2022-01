Gemeenteraad wil verder met burgemeester: tweede termijn voor Jos Wienen

Wienen is blij met het vertrouwen van de gemeenteraad. “Haarlem is een fantastische stad met zo’n diversiteit aan inwoners, bedrijven, organisaties en alles wat hier gebeurt. Ik vind het een eer om samen met alle Haarlemmers te mogen blijven werken aan deze mooie stad! Ik bedank de gemeenteraad van harte.”



Op 21 september 2022 eindigt de eerste ambtstermijn van de burgemeester van Haarlem.

De gemeenteraad moet uiterlijk vier maanden voor het aflopen van deze termijn een

aanbeveling over herbenoeming doorgeven.



Het besluit met een aanbeveling voor herbenoeming gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt de burgemeester bij Koninklijk besluit beëdigd voor een volgende termijn van zes jaar.