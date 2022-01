Minister wijst naar burgemeester na vragen over bekogeling anti-Zwarte Piet demonstranten in Volendam

De kersverse Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, zegt dat de verantwoordelijkheid van de anti-Zwarte Piet demonstratie in Volendam bij de burgemeester ligt. Ze reageerde op de Kamervragen die gesteld waren door onder andere Sylvana Simons van BIJ1 over het geweld tegen de demonstranten.

De demonstranten waren op zaterdag 4 december op de markt in Volendam om te demonstreren tegen Zwarte Piet en het 'structureel racisme' in het vissersdorp. De betoging was niet van tevoren aangekondigd. De actievoerders werden naar eigen zeggen door 'zeker 400' inwoners belaagd.

"Het faciliteren en in goede banen leiden van demonstraties is aan de burgemeester, die daarover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad", antwoordt de minister op de vraag waarom er na de demonstratie tegen Zwarte Piet en racisme in Volendam begin december nog geen verklaring is uitgegaan.

Kick Out Zwarte Piet aangevallen in Volendam - NH Nieuws

Volgens Lieke Sievers, de burgemeester van Edam-Volendam, was de demonstratie niet geëscaleerd. "Het hangt ervan af wat je escaleren noemt. Volgens mij zijn er geen doden en gewonden gevallen", vertelde ze eerder aan NH Nieuws. En dat ziet Simons toch anders en vraagt aan de minister of ze bereid is een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar hoe de aanval van geweldplegers tegen vreedzame betogers in Volendam voorkomen en bestreden had kunnen worden.

Minister Yeşilgöz geeft meerdere keren in haar antwoorden aan dat 'lokaal gezag hierover moet oordelen. Ook de beoordeling of een onderzoek moet worden ingesteld is aan het lokaal gezag'. Met andere woorden: het is aan de burgemeester en de gemeenteraad.

Niemand aangehouden

Ook komt in de antwoorden van de minister naar voren dat er geen personen zijn gearresteerd. "Het OM heeft mij laten weten dat uit verder onderzoek zal moeten blijken of en wie zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten."

Ook de Partij voor de Dieren had Kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over geweld tegen anti-Zwarte Piet demonstranten in Volendam. Die antwoorden zijn hier terug te lezen.