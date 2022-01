Publiek onder strenge voorwaarden weer welkom in voetbalstadions

Premier Mark Rutte heeft vanavond bekend gemaakt dat vanaf morgen supporters weer welkom zijn in voetbalstadions, zij het onder strenge voorwaarden. Zo mogen clubs slechts een derde van de stadioncapaciteit openstellen voor publiek en is het tonen van een geldige QR-code verplicht.

"Voor voetbalstadions en andere buitensportlocaties geldt een verplichte zitplaats en anderhalve meter afstand. Dat betekent dat de stadions voor een derde kunnen worden gevuld en natuurlijk is het dan de bedoeling dat de fans goed verspreid over het stadion zitten", zei Rutte over de voetbalstadions. Om toegang te krijgen tot de stadions is dus bovendien een geldige QR-code verplicht. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve test zijn.

KNVB niet akkoord

De KNVB en ook de vier Noord-Hollandse profclubs lieten eerder vandaag al weten een derde van de stadioncapaciteit te weinig te vinden. Ajax, AZ, Volendam en Telstar brachten daarom zelf een statement naar buiten. De clubs geven aan dat ze mee willen denken in oplossingen. Zo stellen ze voor om alleen met 1/3 bezetting te beginnen als er vanaf 4 februari kan worden doorgeschakeld naar minimaal 2/3 bezetting. "Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren. Met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions", zo valt te lezen in het statement van de verschillende profclubs.