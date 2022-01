Buurtbewoners in Amsterdam Zuidoost teleurgesteld in nieuwbouwplannen: "Het is schandalig"

Een groep buurtbewoners in Reigersbos in Amsterdam Zuidoost maakt zich zorgen over de nieuwbouwplannen voor hun wijk. Omdat Reigersbos volgens de gemeente op verschillende plekken verouderd is en er te weinig woningen beschikbaar zijn, staat vanaf 2024 veel nieuwbouw op de planning. Zo komen er zo'n 700 tot 800 nieuwe woningen bij en wordt het winkelcentrum vernieuwd.

Marleen Helleman woont al langer dan veertig jaar in Reigersbos. Ze is bang voor het verdwijnen van het dorpse karakter met overwegend laagbouw en veel groen. "Er worden meer dan vijfhonderd bomen gesloopt en nog heel veel ander groen dat belangrijk is voor de wijk. Ons lucht en licht worden straks weggenomen door enorme woontorens in een laagbouwwijk," vertelt ze.

Andere buurtbewoners zijn vooral teleurgesteld in de inspraakmogelijkheden van de nieuwbouwplannen. "Er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. We zijn absoluut niet tegen woningbouw en we hebben ook veel alternatieven aangedragen. Maar al onze plannen worden gewoon zo van tafel geveegd. Ik vind het echt schandalig," vertelt buurtbewoner Esther Altena-Cooman.

Inspraak

Volgens het stadsdeel Zuidoost is er wel degelijk mogelijkheid tot inspraak geweest. "In Reigersbos waren de afgelopen maanden ruim twintig bijeenkomsten met bewoners en ondernemers. Daar kwamen minstens 700 deelnemers op af. Los daarvan is er nog veel meer georganiseerd, zoals een live cast, een informatiepunt en acties op de markt. Ook is breed ingezet op andere communicatie," laat een woordvoerder van het stadsdeel weten.

Op basis van deze reacties is een aantal plannen aangepast. De bebouwing wordt lager en er komt een extra geluidsscherm bij het metrostation. Woensdag worden de nieuwbouwplannen besproken in de gemeenteraad.