Kat aangetroffen in dichtgeplakte wijndoos in Purmerend

Een levende kat is vorige week aangetroffen in een dichtgeplakte wijndoos op een bankje bij de Barcelonahaven in Purmerend. De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de kat of over het dumpen van deze kat.

De politie kreeg vorige week zondag een melding van de dierenambulance dat er een kartonnen wijndoos was aangetroffen op een bankje in de wijk Weidevenne met hierin een levende kat. Een voorbijganger zag de doos staan en hoorde hier miauwgeluiden uitkomen. Met behulp van een omstander werd de dierenambulance ingeschakeld.

"Het gaat om een ongecastreerde kater", vertelt Mandy Langereis van de dierenambulance in Purmerend. "De kater is door politie in beslag genomen en is bij een opslaghouder gebracht."

De kat heeft geen chip, dus het is niet bekend wie de eigenaar van deze kat is. De dierenpolitie houdt er ook rekening mee dat de kat of door de eigenaar, of door anderen daar is neergezet. Graag komt de dierenpolitie dan ook in contact met iedereen die informatie heeft over.