Haarlemse filmmaker Joshua van 't Hoff wint Amerikaanse prijs met fanfilm Star Wars

Haarlemmer Joshua van 't Hoff heeft op het Los Angeles Sci-Fi Film Festival een award gewonnen voor zijn Starwars-fanfilm The Path of the Greys . En er zit nóg een Haarlems tintje aan de prijs, want de film is namelijk opgenomen in de kapel van het Rosenstock-Huessy Huis in het centrum van de stad.

De productie van de film 'The Path of the Greys' was een enorme klus, zoals je hieronder kunt zien:

"Best gek, om hier weer rond te lopen", aldus Joshua als hij de lege kapel van het Rosenstock-Huessy Huis betreedt. Het is alweer een tijdje geleden dat hij hier de scènes opnam voor zijn film. Een actiefilm van 13 minuten, gemaakt dóór een fan van Star Wars vóór de fans van Star Wars.

Joshua over de totstandkoming van zijn korte film 'The Path of the Greys' - NH Nieuws

Dat was nog niet makkelijk, want kerkelijke ornamenten en kachels passen nou niet echt in een sciencefictionfilm. Dus gingen er rode doeken over de kachels en werden de beelden van de geestelijken tijdens de montage wat vager gemaakt. Niets meer van te zien.

Joshua produceerde de film onder andere met Haarlemmer Rick Evenhuis, die het script schreef. Het acteerwerk deden ze helemaal zelf, Joshua nam de regie op zich én de montage. Wie de Amerikaanse Star Wars films niet kent, zal de film van de Haarlemmers wat moeilijk kunnen begrijpen. Joshua doet een poging om het uit te leggen. "In het 'Star Wars-universum' heb je de goede kant, de Jedi, en de slechte kant, de Sith. Deze film gaat over de groep van personen die ertussenin zitten, de Greys. Het grijze midden."

Het meest spectaculaire in de film is het gevecht met de zogenaamde lightsabers. Tijdens de opnames hadden de acteurs alleen de zilverkleurige handvaten in hun handen. De felle laserstralen moesten er achteraf nog ingemonteerd worden. Een enorm karwei. "Als de lightsaber 'aan' staat, dan moet iedere frame kloppen. Als dat niet zo is, dan ziet de kijker dat meteen", aldus Joshua.

Monnikenwerk, maar uiteindelijk dus groots beloond. "Deze prijs betekent veel voor me. Het geeft me een energieboost. In deze coronatijd heb ik geen filmfestival kunnen meemaken en andere projecten waren stopgezet. Daarnaast kreeg ik ook nog een burn-out omdat ik eerder te veel had gewerkt. Zo'n prijs geeft weer goede energie om door te gaan knallen, dat is erg fijn."

Fanfilm The Matrix

Inmiddels is de fanfilm in 13 Amerikaanse staten op (digitale) filmfestivals vertoond. De glazen award kreeg Joshua vanwege corona aan de deur bezorgd. De komende tijd richt hij zich op het produceren van onder meer een documentaire over concentratiekamp Sobibor en een fanfilm over The Matrix, die hij in Amsterdam zal gaan opnemen.

En dan te bedenken dat het voor Joshua in 2011 allemaal begon met zijn eerste film over de voormalige beroemde bioscoop Cinema Palace in Haarlem. Voor de Haarlemmers misschien net zo leuk om te zien als 'The Path of the Greys'.