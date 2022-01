Kinderdagverblijf blij met vervanging stint: BSO-bus is specifiek voor kinderen

Ze zijn wat blij met de twee nieuwe BSO-bussen bij kinderdagverblijf Ducky Duck in Zandvoort. De BSO-bus is een hernieuwde stint die in 2018 tijdelijk werd verboden door een dodelijk ongeluk. Het voertuig, speciaal voor vervoer van kinderen, is compleet vernieuwd en extra veilig.

De twee nieuwe BSO-bussen van het kinderdagverblijf zijn geel met een vrolijke eend erop. "Een van de nieuwe beveiligingen die is ingebouwd is dat de bestuurder een certificaat nodig heeft om het te besturen", zegt directeur Herman van der Zwet. "Daarvoor moet zowel een theorie als praktijkexamen worden behaald." Een andere veiligheidsmaatregel is dat de stint automatisch stopt als de bestuurder afstapt.

De oude Stint kwam in 2018 in het nieuws nadat vier kinderen om het leven kwamen in een stint na een aanrijding met een trein. Aanvankelijk werd de stint verboden, maar onlangs heeft de rechter dit besluit teruggedraaid. "Uiteindelijk is de stint officieel onterecht van de weg gehaald. Maar wij zijn wel ontzettend blij met deze vernieuwde versie, BSO-bus."

Ideaal vervoer voor kinderen

Ze vinden het fijn om weer dergelijk voortuig te kunnen gebruiken. "Voor deze vernieuwde BSO-bus reden we twee jaar met een personenbus rond. Maar dan kan je niet zo dicht bij de scholen komen. Dit is echt ideaal voor het vervoeren van kinderen", aldus Van der Zwet