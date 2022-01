Dit jaar twee keer carnaval in Zwaag? "Daar zijn we niet vies van!"

In Zwaag zijn carnavalsliefhebbers blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Carnavalsvereniging Het Masker overweegt zelfs om dit jaar twee keer carnaval te vieren. Dat vertelde voorzitter Bernd Laan vanavond aan NH Radio. "We willen weer een feestje vieren. Dat kunnen we wel in Zwaag."

Op de site van Het Masker staat een aftelklok: Grote Zwaagse optocht over 61 dagen. "We hebben moeten besluiten om de optocht uit te stellen naar eind maart", vertelt Bernd. Vanwege de coronamaatregelen werd dat voor de lockdown van 19 december al besloten.

"Mocht er meer kunnen als het echt carnaval is, eind februari, dan gaan we natuurlijk als een jekko schakelen en kijken wat we dan nog kunnen doen. Dan hebben we gewoon twee keer carnaval!"

Carnavalsoptocht

Het carnaval zomaar naar voren halen wordt misschien een uitdaging. "Het grote succes van het Zwaagse carnaval is onze fantastisch mooie optocht en die vergt nogal wat voorbereiding. Vanwege corona kunnen we voorlopig niet tegen onze deelnemers zeggen 'ga de schuur in, ga een mooie praalwagen maken'."

"Daarom hebben we het uitgesteld en de optocht zou alleen mogelijk kunnen zijn eind maart" vertelt Bernd verder. "En als we de kans krijgen, dan gaan we ook tijdens het carnavalsweekend iets organiseren. Daar zijn we niet vies van."