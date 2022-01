Weesper ouders vol ongeloof na sluiting kinderopvang: "Plek vinden is niet te doen"

Dat probleem is allesbehalve van gisteren. De komst van de jonge ouders naar onder meer nieuwbouwwijk Weespersluis zorgt ervoor dat de vraag naar kinderopvang steeds groter wordt. "Maar die ruimte is er simpelweg niet", zegt Alex van der Baan, die zich de laatste jaren hard maakte voor de komst van meer kinderopvangplekken.

De Weesper kinderopvang was pas een krappe elf maanden open. De afgelopen maanden werden er zeker veertig kinderen opgevangen, maar het plan was de komende tijd verder uit te breiden. En dat is in Weesp nodig ook: het aantal kinderopvangplekken is schaars en wordt ook steeds schaarser omdat er veel meer jonge ouders naar de stad trekken.

"Je moet haast als ouder minder gaan werken of genoeg geld hebben voor een au-pair om te zorgen dat er opvang is voor je kind"

Een situatie die ook de gemeente liever niet had gewild. "Maar als de regels overtreden worden en bezwaarmakers verzoeken ons om te handhaven, dan moeten we wel", zegt gemeentewoordvoerder Karin Seuren.

Dat bleek zonder succes. De jonge vader geeft vooral de schuld aan de gemeente. "Ze zeggen wel dat het probleem leeft en dat ze er mee aan de slag willen, maar vervolgens gebeurt er gewoon niks. Er gelden altijd wel regels waarom bepaalde dingen niet kunnen. Qua kinderopvang komt er vrijwel niets bij. Je moet haast als ouder minder gaan werken of genoeg geld hebben voor een au-pair om te zorgen dat er opvang is voor je kind."

Het nieuws kwam voor ouders als donderslag bij heldere hemel. "Er was al langer wat gedoe, maar we hadden juist de laatste tijd allemaal wel het idee dat het goed zou komen", vertelt Geeske Vos. "Vlak nadat het nieuws naar buiten kwam stroomde onze groepsapp al vol met appjes. Niemand snapt er wat van en er zijn veel zorgen over hoe het nu verder moet."

Zomaar even een ander kinderdagverblijf bellen met de vraag of er nog een plekje is, is er niet bij. "Het was al een hele uitdaging om een plekje bij deze kinderopvang te bemachtigen. Daar hebben we hard aan moeten trekken. Het zag er allemaal zo goed uit, ze waren ook van plan om buitenschoolse opvang te gaan starten. Als ouders moeten we nu weer van voor af aan beginnen. Ik heb er een hard hoofd in dat dat gaat lukken. Een plek vinden is gewoon niet te doen."

Hulp van de gemeente

De gemeente Weesp laat aan NH Nieuws weten de zorgen van ouders te begrijpen en laat weten waar het kan te gaan helpen. "We snappen dat dit een enorme tegenslag voor ouders is", zegt gemeentewoordvoerder Karin Seuren. "We gaan snel met de kinderopvangorganisatie om tafel om te kijken hoe we de problemen voor de ouders op kunnen lossen. We zullen ook andere kinderopvangbedrijven gaan vragen of er plekjes beschikbaar zijn. We hopen de ouders snel meer duidelijkheid te geven."

Voor de gemeente is er niet alleen haast geboden bij een oplossing, maar feit is ook dat het erg moeilijk gaat worden om de ouders te helpen. De komende weken wordt weer een groot aantal huizen van nieuwbouwwijk Weespersluis opgeleverd. De bewoners: jonge ouders met kinderen. Ook zij zullen weer op zoek gaan naar het zeldzame aantal kinderopvangplekken.