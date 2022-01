Horeca Zaandam weer open: "We hebben er zin in!"

Morgen is het pas officieel, maar het lijkt erop dat restaurants en cafés tot 22.00 uur open mogen en dus komt het uitgaansgebied op de Dam in Zaandam weer langzaam tot leven. Bij Mexicaans restaurant Pancho's Cantina zijn ze vandaag al vroeg in de weer om alles klaar te hebben voor de heropening.

Leverancier komen af en aan, tafels worden geschilderd en de ramen gelapt. "Er moet nog heel wat gebeuren", zegt Gre Kok Schilders van Pacho's, maar ze heeft er enorm veel zin in. De afgelopen maanden hebben ze nog veel aan bestellen en afhaal gedaan, maar dat er nu weer mensen in de zaak zitten is voor de uitbaters het belangrijkste.





Het is nog de vraag of alles op tijd binnen is want ook bij de leveranciers is het druk. Niet alle bieren zijn te krijgen en sommige kazen zijn erg gewild. Gre ziet het niet als een probleem en ziet de opening als een half vol glas in plaats van half leeg. "De reserveringen stormen al binnen", zegt ze.



De uitbaters in Zaandam hebben er het volste vertrouwen in dat de restaurants voorlopig open zullen blijven. "Ze kunnen het niet maken de boel weer dicht te doen", denkt uitbater Hans Kok.