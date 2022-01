Steeds minder last van corona: Gooise verpleeghuizen draaien weer op volle toeren

Vooropgesteld: weg is het coronavirus nog niet helemaal in de verzorgingshuizen. Volgens de laatste cijfers van de Rijksoverheid waren er deze maand in zestien Gooise tehuizen nog besmettingen. Veel zijn het er niet: tot nu toe staat de teller deze maand op 57 besmette bewoners, zonder dat er ook maar iemand overleed.

Het zorgt er al met al voor dat de verzorgingshuizen minder 'last' hebben van het coronavirus. "Je hoeft niet aan een wilde oceaan te denken, de situatie is eerder te vergelijken met de kalmte van de Waddenzee", schetst Barbara Koudijs van Amaris Zorggroep, dat zeventien tehuizen heeft in de regio. De afgelopen twee jaar moest de zorgkoepel ook meermaals tehuizen sluiten vanwege het hoge aantal besmettingen.

Als er nu al een besmetting is, verloopt alles soepeltjes. "Na bijna twee jaar kan iedereen de regels dromen. We beleven het ook totaal anders dan aan het begin van de pandemie. Door alle ervaringen is er ook veel minder angst", legt Koudijs uit.