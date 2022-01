Zaantheater blij met heropening, 'maar je kunt niet vanuit het niets spelen'

"Hier hebben we naar gesnakt", vertelt Kim Muller van het Zaantheater. Ze is blij dat de theaters weer open mogen, maar er moet daarvoor nog wel heel wat gebeuren. Daarnaast mogen er veel minder mensen in de zaal dan er plekken zijn, omdat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden.

In de zaal waar 890 mensen in het publiek kunnen zitten, mogen nu nog slechts 230 theaterliefhebbers plaatsnemen. "En dat betekent nogal wat voor de voorstelling die hier op het toneel staat", stelt Kim. "Als je een voorstelling hebt gemaakt, begroot op 700 of 800 mensen per avond en ineens komen er maar 230, dan is het toch een ander rekensommetje".

'Echte mensen'

Anders dan bij een bioscoop of een café heeft een theater natuurlijk acteurs, die live voorstellingen spelen. "Theater is met echte mensen en die moeten inspelen. Je kunt niet vanuit het niets ineens weer gaan spelen." Vanaf zondag gaat het theater weer voorstellingen draaien.