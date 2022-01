Niet glad, niet koud, wel strooizout: buurt verbaast zich over strooien in Amstelveen

Tijdens het uitlaten van haar hond gisteravond, ziet de Amstelveense Gonnie tot haar verbazing dat de strooiwagens door de straten zijn getrokken. "Ik begreep er niets van, net als vele andere buurtbewoners. Glad was het niet. Strooizout is niet bevorderlijk voor het milieu en komt in het grondwater terecht. En daarbij, de pootjes van mijn hond vinden dit ook niet fijn."



Volgens een perswoordvoerder van de gemeente Amstelveen wordt er besloten om te strooien vanuit diverse data en systemen. "We zullen nooit een beslissing tot strooien maken als we denken dat het niet nodig is. Dat het achteraf onnodig blijkt gebeurd misschien eens in de zoveel jaar."

Blij met reactie

Gonnie weet zelf hoe belangrijk het is om de weg veilig te houden. Ze heeft een fietsenwinkel in Amstelveen en krijgt geregeld fietsers met schaafwonden of een kapotte fiets in haar winkel als een weg te glad is. Gonnie is blij met de reactie van de gemeente: "De strooidienst is altijd erg betrokken en houdt de bewoners goed op de hoogte."

Toch heeft Gonnie wel nog een tip voor de gemeente: "Kijk nou eens kritisch naar wel of niet strooien en gebruik het gezonde verstand. Veiligheid voorop, maar lukraak strooien lijkt mij onnodig."