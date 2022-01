Imani en Mandy schrijven rapnummer om jongeren te steunen in coronatijd

Ook Mandy zag dat corona een diepe impact maakte op haar leven, maar wil dit liever niet delen met NH Nieuws/WEEFF. Wel legt Mandy uit waarom ze dit nummer schreef. "Ik wil hiermee gewoon duidelijk maken dat je er mag zijn, ongeacht vaccinatie of niet en dat we allemaal gelijk zijn."

"Het is gewoon echt niet meer leuk", vertelt Imani. "Je kan niet meer uitkijken naar dingen of leuke activiteiten doen. Het is gewoon lastig." De tiener verloor vanwege corona de motivatie en had langere tijd geen zin meer om naar school te gaan.

