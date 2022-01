Schager hengelsportvereniging waarschuwt dat er op een illegale manier wordt gevist

Hengelsportvereniging De Baars uit Schagen waarschuwt dat er mensen zijn die in de omgeving op een illegale manier vis proberen te vangen. Ze kwamen daar achter toen ze zaterdag een tip kregen van vissers die een staande want (net) van 40 meter in het water van de Keinsmerwiel vonden. Het is niet toegestaan om met deze netten te vissen.

'Het vermoeden is dat het net er recent was geplaatst omdat er gelukkig maar één brasem inzat', zo schrijft de hengelsportvereniging op Facebook. 'Er gaan al langer geruchten dat deze illegale netten ook worden gebruikt op het kanaal Schagen-Kolhorn, maar bewijs is er nooit geweest.'

'De werkwijze schijnt te zijn dat ze met een (voer)boot een touw naar de overkant varen waar een andere persoon deze opwacht', zo vervolgt de hengelsportvereniging. 'Aan het touw knopen ze het net en trekken deze zo het water over.'

"Alleen beroepsvissers met een vergunning mogen met zo'n staande wantnet vissen", legt voorzitter Joep Korteland van de hengelsportvereniging uit. "Voor hen zijn ook bepaalde regels, zoals hoe wijd de mazen zijn. Andere vissoorten kunnen er zo doorheen zwemmen."

Volgens Korteland lag het net er nog niet lang. Hij is blij dat het net zo vlug is gevonden. "Er zat gelukkig maar één vis in. Het had veel erger kunnen zijn: vissen raken namelijk verstrikt in zo'n net, waardoor ze niet meer kunnen zwemmen en doodgaan. Eigenlijk stikt elke vis zo."

Tegen

Sportvisserij Nederland maakt zich al langer hard tegen deze vorm van vissen. "Wij zijn tegen elke vorm van recreatieve wantvisserij in ons kustwater", zo schreef de vereniging al in 2016. "Niet alleen ter bescherming van de zeebaars, maar ook ten aanzien van beschermde annex bedreigde vissoorten als zalm, zeeforel en Atlantische steur."

Korteland roept mensen op, als ze iets verdachts zien, contact op te nemen met de NVWA via 0900-0338.

Bekijk hieronder het volledige Facebookbericht van de vereniging.