De Peiling: ik ben optimistisch dat het einde van de coronacrisis in zicht is

Door de relatief milde omikronvariant is de coronapandemie in een andere fase gekomen. Volgens Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zelfs het einde van de pandemie in Europa mogelijk nabij. Ben jij optimistisch dat het einde van de coronacrisis eindelijk in zicht is? Of verwacht je dat het virus ons opnieuw verrast.