Handelaren ontfutselen auto van Wieringer Ingo Halfweeg: "Domste wat ik kon doen"

Bus kwijt en geen geld, dat is de korte samenvatting van het avontuur waar Ingo Halfweeg in belandde. Een autohandelaar wist, met het uitoefenen van druk, er voor te zorgen dat de Wieringer zijn Mercedes bus overschreef en er zonder betalen vandoor te gaan. Vandaag is er aangifte gedaan: "Ik wil mensen waarschuwen"

Vorige week zette horeca-ondernemer Ingo Halfweeg uit Westerland zijn Mercedes Viano online te koop via een grote website. Die avond kwam er contact met een koper en die kwam de volgende dag langs. "Er stopte een witte Audi bij mij voor het pad, twee van de drie mannen stapten uit", vertelt Halfweeg, "De auto moest worden overgeschreven bij de RDW omdat de koper een Duitser was. We zijn dus met de bus naar Amsterdam gegaan. Maar ik vertrouwde het zaakje al niet. Die mannen droegen tasjes bij zich en ik dacht 'je weet maar nooit wat daar in zit'"

Eigenlijk is hij stomverbaasd hoe het gelopen is. "Je bent in het begin goed van vertrouwen. Ze zeggen ook dat het normaal is dat het geld even op zich laat wachten als het eenmaal overgemaakt is. Dat kan wel een paar dagen duren vertelden ze", legt Halfweeg uit. De wagen werd overgeschreven en hij zag dat er een bankbetaling gedaan werd, maar het geld kwam niet. De Wieringer voelde zich onder druk gezet door de mannen om akkoord te gaan met de verkoop.

Duitse politie

Gisteren nam de verkoper nog contact met Halfweeg op om te zeggen dat er iets fout was gegaan met de betaling en dat hij het geld bij zijn woning in Duitsland kon krijgen. "We spraken af dat ik het geld zou komen halen. Ik heb de locatie gegoogeld en zag dat het huis leeg was. Daarna heb ik met de politie in Duitsland gebeld. Zij wisten me te vertellen dat hij daar niet meer woont en dat ze al een aangifte van een soortgelijk verhaal hebben. Zij raadden mij aan om meteen aangifte van fraude te gaan doen", zegt Halfweeg.

De Wieringer baalt als een stekker dat hem dit overkomen is. Op zijn Facebookpagina schrijft hij: "Kreeg gister nog een wijze raad. Eerst geld dan vrijwaring en dan pas sleutels. Laat dat voor een ieder die dit leest een goede raad zijn, ik weet het nu. Ik ben ontzettend dom geweest maar een ander kan hier weer van leren. Jammer van deze prachtige Viano. Waarschijnlijk is er straks in Afrika iemand erg blij mee". Hij verwacht niet dat het nog goed komt met het geld.