Beveiliging Amsterdamse joodse instellingen minder zichtbaar

De zichtbare beveiliging bij joodse instellingen in Amsterdam is sinds maandag minder zichtbaar. Dat bevestigt Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO) aan AT5/NH Amsterdam.

Sinds 2014 is er beveiliging bij een aantal joodse instellingen in de stad vanwege terreurdreiging. Bij onder andere de joodse school Cheider beveiligde tot voor kort de Koninklijke Marechaussee het pand.

Volgens de gemeente is de veiligheid van de meeste panden flink verbeterd door aanpassingen en investeringen in en om de te beveiligen panden. Om die reden vindt de gemeente de aanwezigheid van de Koninklijke Marechaussee niet meer nodig.

"De verbeteringen maken het voor de Koninklijke Marechaussee mogelijk meer oog te hebben voor de omgeving, bijvoorbeeld door actief de buurt te verkennen", meldt de gemeente in een brief. "Op deze manier wordt het zicht op de omgeving beter en is de Marechaussee minder voorspelbaar voor eventuele kwaadwillenden." Deze manier van beveiligen is in andere gemeenten al eerder ingevoerd.

Zorgen

Ronny Naftaniel van het CJO is niet te spreken over de aanpassing en maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen. "Als je voor het gebouw staat, dan is het toch anders dan wanneer je het van een afstand gade slaat. Dat kan je te laat zijn", zegt Naftaniel. "Beveiligen betekent dat je op alles voorbereid bent."

Deze ontwikkeling vindt hij dan ook bedenkelijk. "Er is geen verandering in het dreigingsbeeld, dus dat betekent ook niet dat je perse de beveiliging moet veranderen."