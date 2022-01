Boosteren zonder afspraak kan vanaf vandaag in Haarlem

Aangezien meer mensen zijn geboosterd, ontstaat er voor de GGD ruimte om te kunnen prikken zonder afspraak. Met de vrije inloop hoopt de gezondheidsinstelling dat het voor mensen de drempel verlaagt om de booster te halen. Eerder kon je al als 18-plusser je eerste of tweede vaccinatie zonder afspraak ontvangen. Liever wel prikken op afspraak? Ook dat is mogelijk via de GGD.

Checken

Je kan je booster minimaal drie maanden na de tweede vaccinatie of coronabesmetting ontvangen. Mocht je al een afspraak hebben staan, dan is het ook mogelijk om eerder zonder afspraak te komen. Meld in dat geval wel dat je al een prikafspraak hebt. De vrije inloop bij de GGD is namelijk beperkt.

Het is raadzaam om voor je bezoek even het Twitter-account van de GGD te bekijken om te zien of er plek is. Naast de priklocatie in Haarlem, naast de ijsbaan, kunnen mensen in de regio terecht in IJmuiden, Velsen en de XL-locatie bij Schiphol. Check voor de openingstijden en meer informatie over het vaccin de website van de ggdkennemerland.nl.